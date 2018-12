Quelles raisons d'espérer ?

Par xerbias, mardi 1 octobre 2013 à 23:38 :: General :: #831 :: rss

La situation actuelle de la France est particulièrement déprimante. La première cause de cet état de fait est l'économie : le chômage atteint des records, la croissance est inexistante, et il n'y a aucun signal positif à l'horizon. Mais ce n'est pas la seule cause. L'insécurité est également un motif d'angoisse majeur pour une grande partie de la population. Suivent ensuite bien d'autres motifs. Ce qui est le plus déprimant, ce n'est pas tant le fait que la France ait des problèmes graves que le fait qu'aucune solution n'est en vue. Le pouvoir actuel s'avère bien plus inconséquent et incompétent que ce que ses pires détracteurs imaginaient lors de la dernière campagne électorale. Le matraquage fiscal d'un pays exsangue, la navigation à vue, une idéologie déconnectée de la réalité entraînent le pays vers les abimes. Or, en face, il n'y a pas de quoi être optimiste non plus. Des personnalités médiocres s'affrontent dans une pitoyable guerre de chefs, sans jamais se soucier du bien être de la France. Pas une seule idée neuve n'émerge, l'encéphalogramme est aussi plat qu'au gouvernement. A tous les stades de la vie politique, les questions ne tournent plus qu'autour d'hommes présents en politique que pour flatter leur égo, jamais pour apporter des solutions.



Le peuple en a marre. Il n'en peut plus de ce cirque qui n'en finit pas, et qui depuis trente ans, pourrit ce pays et est la cause de ses problèmes. Dans les urnes, ce seront les extrêmes qui en profiteront, même plus tant par adhésion à ces vues, que par pure défiance vis-à-vis de sortants qui craignent un tel vote. Evidemment, cela n'apportera aucune solution, et cela plonge encore plus le pays dans ses difficultés. Mais sans leur apporter de raison d'espérer, il est difficile de détourner les gens d'un bulletin en fin de compte kamikaze.



Les prochaines élections traduiront toute cette amertume en chiffres. On peut même craindre fortement que le Front National soit en tête aux élections européennes, un scrutin à un tour à la proportionnelle. Le signal de la crise politique sera lancé. Comment pourrait-il en sortir quoi que ce soit de bon ? Quelles sont les raisons d'espérer, à l'heure actuelle ? L'humeur des Français est sombre à l'heure actuelle. Ce n'est pas la première fois, mais les fois précédentes, ça n'a pas abouti à des choses très positives.