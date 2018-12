Par xerbias, samedi 26 décembre 2015 à 18:51 :: General :: #832 :: rss

Le précédent billet de ce blog, écrit il y a plus de deux ans, se montrait très pessimiste . L'incompétence crasse du gouvernement et l'apathie généralisée des politiciens faisaient couler la France et pavaient la voie au Front National. Il a bien fini premier aux élections européennes. Mais rien ne s'est passé. Personne ne s'est vraiment interrogé sur ce qui n'allait pas, ce que eux, les politiciens, manquaient. Manuel Valls est devenu Premier ministre, Emmanuel Macron ministre de l'économie, ils ont seulement reconnus que le matraquage fiscal porté par le gouvernement Ayrault ne pouvait rien apporter de bon. Mais ils n'essaient pas de supprimer le déficit public en taillant dans les dépenses.Rien ne change au pouvoir, et pourtant, il ne faut pas croire qu'en se complaisant l'immobilisme, rien ne changera autour de nous. La situation en Ukraine a tourné à la guerre civile, et a des relations extrêmement tendues avec la Russie. Les espoirs de la révolution du jasmin ont très vite été douchés. Si la Tunisie continue une vie à peu près ordinaire, tant bien que mal, les autres pays qui ont connu des changements de régimes ont rencontré de graves difficultés. En Egypte, les Frères Musulmans, arrivés au pouvoir par les urnes, ont finalement été évincés par l'armée et son nouvel homme fort, le général Sissi. Les pays occidentaux s’accommodent en fin de compte très bien d'une dictature, si cela permet d'éviter les islamistes. En Libye, le pouvoir soutenu par les occidentaux a fort à faire avec un autre gouvernement, là encore s'appuyant sur l'idéologie islamiste. En Syrie, Bachar el-Assad a combattu durement la révolution. L'occident n'a pas aidé les révolutionnaires, et les islamistes ont trouvé dans ce chaos un terrain propice, créant leur propre Etat Islamique, conforme à leur rêve de califat universel des musulmans. Ces guerres favorisent de grands déplacements de population, et donc une immigration de masse que l'Europe n'a pas voulu contenir. Les problèmes posés, là encore, semblent insurmontables, surtout sans volonté politique forte.Il y a près de 5 ans, ce blog se demandait si l'on était vraiment pensé au XXIème siècle, considérant que les événements qui ont provoqué des bouleversements en France ont souvent eu lieu 14 ou 15 ans après le début nominal d'un siècle . On pouvait donc se demander ce qui allait se passer de si notable en 2014 ou 2015. On ne se demande plus. Les attentats de Paris en janvier et novembre 2015 ont donné le signal, montré ce qui nous attendait.Aujourd'hui, l'Islam est atteint d'un cancer. Si la grande majorité des musulmans est pacifiste et ne souhaite que vivre tranquillement avec leur famille, la grand majorité des actes terroristes est commis au nom de l'Islam. Il ne semble pas qu'il y ait de pays où il y a une forte population musulmane et où il n'y a aucun problème d'extrémisme religieux menant à la violence. Après la peste brune des années 30, l'Islam est rongé par l'islamisme qui progresse, au grand dam des pacifistes musulmans ou non. Le rejet fondamental de la culture occidentale prônée par ces gens est un défi mortel qui s'adresse à des centaines de millions de personnes. Sur ce dossier, l'Occident se retrouve dans une position plutôt proche de la Russie, mais ces deux camps continuent de s'opposer sur leur frontière, en Ukraine et en Europe de l'est.Voilà qui est bien triste à dire, mais en fait, tout se passe comme si la grille d'analyse de Samuel Huntington, le Choc des civilisations , était la plus pertinente. Le XXIème siècle, dans lequel nous venons finalement tout juste d'entrer, semble bel et bien condamné à être le théâtre d'oppositions féroces entre ces grands blocs, l'Occident, l'Islam, la Russie, la Chine, l'Inde... Après un XXème siècle consacré à dénouer la question des nationalismes et du communisme, l'Histoire évolue toujours en s'appuyant sur les situations passées et nous promet un nouveau siècle où à nouveau, rien ne sera évident, et la sagesse sera encore brisée par les divisions apparemment insurmontables. Cela n'a rien d'attrayant, mais voilà tout ce que le cours des événements semble vouloir nous proposer. Bienvenue.